Полузащитник «Ливерпуля» поблагодарил болельщиков за поддержку

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:0.

В составе «Ливерпуля» забитым мячом отметились Мохамед Салах, Жоржиньо Вейналдум и Жоэль Матип.

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум прокомментировал результат игры, передает BBC.

По словам полузащитника, в «Ливерпуле» были очень рады, когда услышали, что болельщиков пустят на стадион.

Вейналдум отмечает, что команда показала терпение и забила отличные мячи.

«Болельщики очень помогли нам, потому что они болели за нас во время матча», — добавил он.

АПЛ. 11-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) — 1:0

Голы: 1:0 — Салах, 24; 2:0 — Вейналдум, 58; 3:0 — Матип, 67: 4:0 — Семеду (A), 78.

Ранее «Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби Северного Лондона.