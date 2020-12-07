Клопп рассказал о трогательном пении болельщиков «Ливерпуля»

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:0.

В составе «Ливерпуля» забитым мячом отметились Мохамед Салах, Жоржиньо Вейналдум и Жоэль Матип.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат игры, передает BBC.

По словам тренера, игра и атмосфера матча с «Вулверхэмптон» были на высоте. Клопп отмечает, что у него по коже побежали мурашки, когда болельщики начали исполнять «You'll Never Walk Alone», и он никогда не думал, что это может быть так приятно.

«Пандемия началась в феврале, и мы ждали, когда можно будет вернуться к нормальной жизни. Раньше мы не так сильно ценили подобные моменты. Это было очень, очень трогательно», — добавил он.

Ранее «Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби Северного Лондона.