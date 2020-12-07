Бузова каталась на «Ледниковом периоде» с трещинами двух ребер

Певица и ведущая Ольга Бузова на своей странице в Instagram сообщила, что каталась на «Ледниковом периоде» с трещинами двух ребер.

По словам певицы, десятый прокат️ для нее был самым сложным, она была истощена морально и физически.

Ведущая отмечает, что узнала о случившемся горе в семье на тренировке номера, что стало внезапным потрясением

Бузова рассказывает, что ей стало плохо во время тренировки и она отключилась прямо на льду, а после подтвердится страшный диагноз — трещины двух ребер и запрет на любые физические нагрузки.

«Боженька дал мне сил. Я сохранила это в тайне от всех, и вышла на лед, чтобы показать, что нам все будет подвластно, когда у нас есть вера, надежда и любовь», — добавила она.

Ранее фигуристка Валиева выиграла этап Кубка России с двумя мировыми рекордами.