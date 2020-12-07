Жулин прокомментировал победу Валиевой на Кубке России
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей пятого этапа Кубка России по фигурному катанию.
Валиева выиграла произвольную программу в женском одиночном катании с отрывом от Анастасии Таракановой более чем в 37 баллов.
По итогам двух соревновательных дней российская фигуристка набрала 254,86 балла.
Призер Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировала победу Валиевой, передает РИА «Новости».
По словам фигуриста, прокат Валиевой был потрясающим, а программа засверкала. Жулин отмечает, что тренер Этери Тутберидзе — умная женщина и Валиева прислушивается к ее замечаниям.
«На тех соревнованиях, куда Камилу допустят, там она будет хороша», — добавила он.
Ранее сообщалось, что фигуристка Валиева выиграла этап Кубка России с двумя мировыми рекордами.