Жулин прокомментировал победу Валиевой на Кубке России

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей пятого этапа Кубка России по фигурному катанию.

Валиева выиграла произвольную программу в женском одиночном катании с отрывом от Анастасии Таракановой более чем в 37 баллов.

По итогам двух соревновательных дней российская фигуристка набрала 254,86 балла.

Призер Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировала победу Валиевой, передает РИА «Новости».

По словам фигуриста, прокат Валиевой был потрясающим, а программа засверкала. Жулин отмечает, что тренер Этери Тутберидзе — умная женщина и Валиева прислушивается к ее замечаниям.

«На тех соревнованиях, куда Камилу допустят, там она будет хороша», — добавила он.

Ранее сообщалось, что фигуристка Валиева выиграла этап Кубка России с двумя мировыми рекордами.