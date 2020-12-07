Глушаков назвал ЦСКА самым сложным соперником в РПЛ
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счетом 2:2.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков на своей странице в Instagram прокомментировал результат игры.
По словам полузащитника, матч с ЦСКА был самым сложным из всех в РПЛ. Глушаков отмечает, что ЦСКА — быстрые техничные ребята, было сложно и он не очень доволен, как сыграл.
«Команда — бойцы. Двигаемся дальше, есть куда расти», — добавил он.
Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Химками».