«Спартак» отреагировал на празднование мяча в ворота ЦСКА в исполнении Мирзова

Московский ЦСКА сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счетом 2:2.

Автором одного из забитых мячей в составе «Химок» стал нападающий Резиуан Мирзов.

После забитого мяча Мирзов, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», показал спартаковский ромб.

«Спартак» на официальной странице в Twitter отреагировал на оригинальное празднование в исполнении нападающего.

«Агент Мирз. Mission completed (Миссия выполнена)», — говорится в сообщении московского клуба.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Химками».