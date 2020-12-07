«Спартак» отреагировал на празднование мяча в ворота ЦСКА в исполнении Мирзова
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счетом 2:2.
Автором одного из забитых мячей в составе «Химок» стал нападающий Резиуан Мирзов.
После забитого мяча Мирзов, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», показал спартаковский ромб.
«Спартак» на официальной странице в Twitter отреагировал на оригинальное празднование в исполнении нападающего.
«Агент Мирз. Mission completed (Миссия выполнена)», — говорится в сообщении московского клуба.
Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Химками».
Агент Мирз ��— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 6, 2020
Mission completed ��⚪️ pic.twitter.com/x3V3YG3ldV