ФФККР наградила Тутберидзе почетным знаком «За вклад в отечественное фигурное катание»

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила Этери Тутберидзе почетным знаком «За вклад в отечественное фигурное катание», сообщает ТАСС.

Также были награждены Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, которые являются тренеорами группы Тутберидзе.

Почетные знаки вручил президент ФФККР Александр Горшков на пятом этапе Кубка России.

Ранее фигуристка Валиева выиграла этап Кубка России с двумя мировыми рекордами.