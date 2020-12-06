ФФККР наградила Тутберидзе почетным знаком «За вклад в отечественное фигурное катание»
Карен Саркисян
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила Этери Тутберидзе почетным знаком «За вклад в отечественное фигурное катание», сообщает ТАСС.
Также были награждены Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, которые являются тренеорами группы Тутберидзе.
Почетные знаки вручил президент ФФККР Александр Горшков на пятом этапе Кубка России.
Ранее фигуристка Валиева выиграла этап Кубка России с двумя мировыми рекордами.