ЦСКА увеличил свою безвыигрышную серию до пяти матчей

В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с «Химками».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась результативной ничьей — 2:2.

Подопечные Виктора Гончаренко на протяжении пяти встреч не могут порадовать своих поклонников победой. До этого армейцы сыграли вничью с «Сочи» и роттердамским «Фейеноордом», после чего уступили казанскому «Рубину» и австрийскому «Вольфсбергу».

Свой следующий матч красно-синие проведут на выезде. В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет в Хорватии против загребского «Динамо».

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями после победы над тульским «Арсеналом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).