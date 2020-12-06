Тренер ЦСКА Овчинников подвел итог ничейной игры с «Химками»

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников подвел итог ничейной игры с «Химками» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, первый тайм его подопечные провели без особых нареканий, не позволяя оппонентам ничего создать у ворот Игоря Акинфеева, однако во второй половине игры армейцы потеряли концентрацию, вследствие чего пропустили два мяча.

Специалист отметил, что замена неплохо выглядевшего Эджуке была обусловлена решением главного тренера Виктора Гончаренко, который из-за дисквалификации не мог находиться у бровки.

Ранее сообщалось, что ЦСКА увеличил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.