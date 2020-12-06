Хавбек ЦСКА Влашич: я устал приходить в раздевалку с плохим настроением

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал ничью в матче против «Химок» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).



По его словам, всегда непросто отыгрываться по ходу матча.

«Сложный график? Я не чувствую себя уставшим. Я бы хотел и дальше играть по такому расписанию.

Я устал приходить в раздевалку с плохим настроением. Да, мы не можем выиграть уже пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в двух последних играх чемпионата», — сказал Влашич в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвел итог ничейной игры с «Химками»