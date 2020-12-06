Полузащитник «Спартака» Зобнин дал оценку нашумевшему интервью Черчесова
Вадим Балканов
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин дал оценку нашумевшему интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова, подвергшего жесткой критике выступление национальной команды в Лиге наций. Об этом сообщает «КП».
По его словам, острые реплики 57-летнего специалиста были адресованы в первую очередь футболистам сборной, не сумевшим продемонстрировать должную самоотдачу и высокий уровень игры.
Зобнин отметил, что подобное поведение Черчесова не стало для него сюрпризом, так как в бытность совместной работы в московском «Динамо» тренер отправлял его в дубль за то, что однажды на тренировке хавбек позволил себе огрызнуться.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Павел Мамаев больше не сыграет в 2020 году.