Полузащитник «Спартака» Зобнин дал оценку нашумевшему интервью Черчесова

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин дал оценку нашумевшему интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова, подвергшего жесткой критике выступление национальной команды в Лиге наций. Об этом сообщает «КП».

По его словам, острые реплики 57-летнего специалиста были адресованы в первую очередь футболистам сборной, не сумевшим продемонстрировать должную самоотдачу и высокий уровень игры.

Зобнин отметил, что подобное поведение Черчесова не стало для него сюрпризом, так как в бытность совместной работы в московском «Динамо» тренер отправлял его в дубль за то, что однажды на тренировке хавбек позволил себе огрызнуться.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Павел Мамаев больше не сыграет в 2020 году.