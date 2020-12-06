«Ростов» проиграл «Уфе» в игре 17-го тура РПЛ

В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» проиграл «Уфе».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил сербский форвард Комнен Андрич.

Этот успех позволил подопечным Рашида Рахимова покинуть зону прямого вылета и подняться на 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ростовчане с 29 баллами остались на четвертой позиции.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника.