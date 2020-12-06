Сборная России по биатлону близка к повторению антирекорда

Мужская эстафетная команда сборной России заняла четвертое место на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти.

Данная гонка оказалась 26-й подряд, где российские спортсмены не смогли войти в тройку призеров и попасть на подиум.

Напомним, что последним медальным стартом для отечественных биатлонистов стал пасьют на чемпионате мира 2020 года в Антхольце, где бронзовую награду завоевал Александр Логинов.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.