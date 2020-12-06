Камила Валиева стала победительницей этапа Кубка России по фигурному катанию.

Спортсменка выиграла произвольную программу в женском одиночном катании с отрывом от ближайшей преследовательницы в лице Анастасии Таракановой более чем в 37 баллов.

По итогам двух соревновательных дней ученица Этери Тутберидзе набрала 254,86 балла.

Вторую строчку заняла Ксения Цыбинова, показавшая результат в 198,44 балла.

Бронзовая медаль досталась Анастасии Таракановой. Ее сумма баллов за короткую и произвольную программу составила 195,27 баллов.

Ранее сообщалось, что фигурист Алексей Ерохов лидирует после короткой программы на пятом этапе Кубка России.