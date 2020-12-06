Наставник сборной России по биатлону оценил выступление в мужской эстафете
Вадим Балканов
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил выступление команды в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, у квартета была возможность завоевать медаль по итогам гонки, однако неудачный старт Александра Логинова на четвертом этапе не позволил побороться за место на подиуме.
Также Польховский отметил, что это поражение позволит сборной вновь обрести себя и прибавить в уверенности.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии выиграла мужскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.