«Динамо» обыграло тульский «Арсенал» в матче РПЛ

В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» обыграло тульский «Арсенал».

Встреча прошла в российской столице на стадионе «ВТБ Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет в концовке первого тайма оформил Даниил Фомин.

Этот успех позволил подопечным Сандро Шварца набрать 30 очков и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что два футболиста «Тамбова» в предстоящее зимнее трансферное окно перейдут в казанский «Рубин».