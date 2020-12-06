«Динамо» обыграло тульский «Арсенал» в матче РПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» обыграло тульский «Арсенал».
Встреча прошла в российской столице на стадионе «ВТБ Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет в концовке первого тайма оформил Даниил Фомин.
Этот успех позволил подопечным Сандро Шварца набрать 30 очков и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что два футболиста «Тамбова» в предстоящее зимнее трансферное окно перейдут в казанский «Рубин».