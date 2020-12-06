Дочь Шойгу прокомментировала вступление в должность главы Федерации триатлона России

Ксения Шойгу, дочь главы Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, прокомментировала вступление в должность главы Федерации триатлона России, передает ТАСС.

По словам Ксении Шойгу, возглавить Федерацию — большая честь, и для нее было бы крайне важно сделать что-то полезное для России и российского спорта. Глава Федерации отмечает, что она уже семь лет развивает любительский спорт, для нее это социальный проект и она никогда не планировала на этом зарабатывать.

«Это призвание и дело моей жизни — делать что-то полезное для страны», — добавила она.

Ксения Шойгу — руководитель «Лиги героев», советник заместителя председателя правления банка «Газпром».

Ранее сообщалось, что глава департамента судейства РФС обслужит матч на Мальдивских островах.