Директор «Уфы» прокомментировал состояние здоровья главного тренера

«Уфа» прилетела в Ростов на матч 17-го тура Российской премьер-лиги без главного тренера Рашида Рахимова.

Сообщалось, что Рашид Рахимов испытывает проблемы со здоровьем.

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал состояние здоровья главного тренера, передает Sport24.

По словам директора, у Рахимова подскочило давление перед вылетом в Ростов, поэтому в «Уфе» решили, что ему будет лучше остаться и не лететь с командой. Шайбеков отмечает, что главный тренер остался в Сочи, там уфимский клуб проводит тренировки.

«После матча с «Ростовом» мы вернемся в Сочи, команда воссоединится с тренером и продолжит подготовку к оставшимся турам РПЛ», — добавил он.

Матч «Ростов» — «Уфа» пройдет 6 декабря. Начало — в 14.00 мск.

Ранее сообщалось, что воскресные матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике.