Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» — «Уфа»
Карен Саркисян
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Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Уфой».
«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Еременко, Тугарев, Глебов, Норманн, Полоз.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.
Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что воскресные матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике.