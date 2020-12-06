Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» — «Уфа»

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Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Уфой».

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Еременко, Тугарев, Глебов, Норманн, Полоз.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что воскресные матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике.