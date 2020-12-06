Губернатор Ростовской области прокомментировал смерть Виктора Понедельника

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на своей странице в Instagram прокомментировал смерть Виктора Понедельника.

По словам губернатора, ушел из жизни легендарный человек, которого любили все поклонники футбола. Голубев отмечает, что Понедельник запомнился ему как скромный человек, всю жизнь посвятивший любимому делу — спорту.

«Горько, что Виктора Владимировича с нами уже нет, но он навсегда останется в нашей памяти и сердце», — написал он.

Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.

Ранее сообщалось, что умер чемпион Европы — 1960 Виктор Понедельник.