Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 17 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:1.

Единственный мяч в составе «Урала» забил полузащитник Артем Шаболин.

Этот мяч стал дебютным для Шаболина в РПЛ.

После игры полузащитник «Урала» поделился эмоциями от дебютного мяча в РПЛ, передает официальный сайт екатеринбургского клуба.

По словам полузащитника, у него нет абсолютно никаких эмоций от дебютного мяча. Шаболин отмечает, что приятно было забить, но счет неудовлетворительный.

«Работаем дальше, готовимся к ЦСКА», — добавил он.

Напомним, что в 18 туре РПЛ «Урал» сыграет с московским ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов второй год подряд.