«Урал» пошутил на тему разгромного поражения от «Зенита»

Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 17 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:1.

После игры «Урал» на своей странице в Twitter пошутил на тему разгромного поражения от «Зенита».

«Главный плюс вчерашнего матча заключается в том, что больше в Премьер-лиге в нынешнем сезоне нам против «Зенита» играть не придется», — говорится в сообщении екатеринбургского клуба.

Напомним, что в 18 туре РПЛ «Урал» сыграет с московским ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов второй год подряд.