Бывший полузащитник «МЮ» призвал наказать «Тамбов» за долги перед игроками

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию в «Тамбове», передает Rusfootball.

Напомним, что у «Тамбова» большие долги перед игроками.

По словам бывшего полузащитника, то, что творится в «Тамбове», не придает никакой уверенности, не придает никаких сил, чтобы продолжать играть в футбол. Канчельскис отмечает, что не очень понятно, куда в России футбольная федерация смотрит, как допускает такие команды к участию в чемпионате.

«Нет денег — не играйте, есть деньги — играйте. Что же это за бардак?! РФС должен наказывать такие команды», — добавил он.

Ранее сообщалось, что воскресные матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике.