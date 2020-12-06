Дана Уайт рассказал о причинах отчисления Йоэля Ромеро из UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о причина отчисления Йоэля Ромеро, передает «Чемпионат.com».

По словам президента, UFC собирается провести серьезную чистку ростера к концу года. Уайт отмечает, что Ромеро проиграл несколько последних боев, ему 43 года, а ростер UFC сильно раздут.

«Грядет большое отчисление, в следующие несколько недель вы увидите много имен, от которых мы избавимся», — сказал он на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 16.

Ранее сообщалось, что Веттори одержал победу над Херманссоном в главном бою UFC ESPN 19.