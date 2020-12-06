«Уфа» прилетела на матч РПЛ без главного тренера
«Уфа» прилетела в Ростов на матч 17-го тура Российской премьер-лиги без главного тренера Рашида Рахимова, передает официальный Twitter уфимского клуба.
По информации источника, главный тренер «Уфы» испытывает проблемы со здоровьем.
«Матч с «Ростовом» уфимцы проведут под руководством Эдуардо Докампо», — говорится в сообщении клуба.
Матч «Ростов» — «Уфа» пройдет 6 декабря. Начало — в 14.00 мск.
Ранее сообщалось, что воскресные матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике.
Футболисты ФК «Уфа» прилетели в Ростов без своего наставника— ФК УФА (@UfaFc) December 6, 2020
Рашид Рахимов почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Состояние здоровья главного тренера сейчас опасений не вызывает, в скором времени он присоединится к команде... pic.twitter.com/HLTmE6K1Uv