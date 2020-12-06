«Уфа» прилетела на матч РПЛ без главного тренера

«Уфа» прилетела в Ростов на матч 17-го тура Российской премьер-лиги без главного тренера Рашида Рахимова, передает официальный Twitter уфимского клуба.

По информации источника, главный тренер «Уфы» испытывает проблемы со здоровьем.

«Матч с «Ростовом» уфимцы проведут под руководством Эдуардо Докампо», — говорится в сообщении клуба.

Матч «Ростов» — «Уфа» пройдет 6 декабря. Начало — в 14.00 мск.

Ранее сообщалось, что воскресные матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике.