Олимпийский комитет США поддержал принятие «закона Родченкова»

Глава Национального олимпийского комитета Соединенных Штатов Америки (США) Сара Хиршленд на своей странице в Twitter поддержала принятие «закона Родченкова».

По словам главы Национального олимпийского комитета, принятие «закона Родченкова» демонстрирует важность продолжающейся борьбы с мошенничеством в международном спорте. Хиршленд отмечает, что наличие честной и эффективной антидопинговой программы жизненно важно для защиты прав «чистых» спортсменов и сохранения честной конкуренции.

«Мы поддерживаем усилия конгресса США по устранению этой несправедливости и стремимся поддерживать продолжающиееся развитие международных инструментов и инициатив, необходимых, чтобы искоренить мошенничество, вычислять нарушителей и помогать в поддержании целостности мирового спорта», — написала она.

Напомним, что «закон Родченкова» дает возможность правительству США добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов.

The passage of the Rodchenkov Anti-Doping Act demonstrates the importance of the ongoing fight against cheating in international sport. My full statement: pic.twitter.com/FHFNmgwzwn