Веттори одержал победу над Херманссоном в главном бою UFC ESPN 19
Карен Саркисян
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Итальянский боец Марвин Веттори одержал победу над шведом Джеком Херманссоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night on ESPN 19.
Турнир проходит в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс».
Веттори одержал победу над Херманссоном единогласным решением судей (49:46, 49:46, 49:45).
Всего на счету Веттори 14 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (MMA).
Ранее сообщалось, что бой россиянина Евлоева на турнире UFC отменен из-за COVID-19.