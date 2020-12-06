Стали известны условия допуска игроков на молодежный чемпионат мира по хоккею
Карен Саркисян
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Стали известны условия допуска игроков на молодежный чемпионат мира по хоккею 2021 года, передает «Чемпионат.com».
Турнир состоится в Эдмонтоне с 25 по 5 января.
По информации источника, все участники чемпионата мира должны прибыть в пузырь, где будут находиться во время турнира.
Игроки, тренеры и персонал должны прилететь в Эдмонтон на чартерных рейсах. До посадки в самолет все игроки должны получить три отрицательных результата теста на коронавирус подряд. Любой положительный тест означает пропуск чемпионата.
Ранее «Динамо» одержало выездную победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ.