Хилл одержал победу над Сен-Пре техническим нокаутом на турнире UFC
Карен Саркисян
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Американский боец Джамал Хилл одержал победу над своим соотечественником Овинсом Сен-Пре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night on ESPN 19.
Турнир проходит в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс».
Хилл одержал победу над Сен-Пре техническим нокаутом во втором раунде.
Всего на счету Хилла восемь боев без поражений в смешанных единоборствах (MMA).
Ранее сообщалось, что бой россиянина Евлоева на турнире UFC отменен из-за COVID-19.