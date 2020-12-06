Куман не смог объяснить пропущенные мячи «Барселоны» в матче с «Кадисом»

Каталонская «Барселона» проиграла «Кадису» в матче 12-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счетом 2:1.

В составе «Кадиса» забитыми мячами отметились Хименес и Альваро Негредо.

В составе «Барселоны» — Педро Алькала.

Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман прокомментировал результат игры, передает Marca.

По словам тренера, первый тайм не был хорошим, а во втором «Барселона» была лучше, но проиграла из-за ошибки. Куман отмечает, что очень сложно объяснить некоторые из пропущенных мячей и думает, что они могут быть вызваны недостаточной концентрацией.

«Это огромный шаг назад в наших шансах на борьбе за Примеру. Мы должны с этим смириться. Расстояние в 12 очков до «Атлетико» — это много», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сенсационно проиграла «Кадису» в чемпионате Испании.