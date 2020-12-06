Наставник «Спартака» высказался о переводе Кутепова в атаку

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о переводе защитника Ильи Кутепова в атаку. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, физические характеристики Кутепова позволяют ему проявить себя в линии нападения.

«Илья — профессионал, всегда выкладывается и тренируется на 100%. Он всегда выполняет все установки и все наши требования.

Кутепов быстрый, фактурный, открывается за спину. Он даже имел неплохой момент для того, чтобы забить. В общем и целом, я доволен его выступлением», — сказал немец.

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