Воскресные матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике

Оставшиеся матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память об авторе золотого мяча сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года Викторе Понедельнике. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Понедельник выступал за «Ростсельмаш» (1956-1959) и ростовский СКА (1959-1960, 1961-1965).

В составе сборной СССР Понедельник дебютировал в 1960 году в матче против Польши (3:1), в котором оформил хет-трик. Он принял участие в 29 встречах и забил 20 мячей.

В финале первого в истории чемпионата Европы 1960 года против команды Югославии форвард забил мяч на 113-й минуте и принес сборной СССР победу со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Ростов» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока сборной Советского Союза Виктора Понедельника.