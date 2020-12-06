«Барселона» сенсационно проиграла «Кадису» в чемпионате Испании
В очередном матче 12-го тура чемпионата Испании «Барселона» сенсационно проиграла «Кадису».
Встреча прошла в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Хименес и Альваро Негредо.
Единственный гол на лицевой счет проигравшей команды оформил Педро Алькала.
Эта победа позволила «Кадису» обойти каталонский коллектив в турнирной таблице Ла Лиги. В их активе после 12 матчей 18 очков.
У подопечных Роналда Кумана 14 очков, что позволяет им располагаться на седьмой строчке.
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