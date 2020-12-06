Губерниев сравнил гол Понедельника в финале Евро-1960 с полетом Гагарина

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал известие о смерти автора золотого гола в финале чемпионата Европы 1960 года Виктора Понедельника. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, власти Ростове-на-Дона в ближайшее время должны переименовать стадион «Ростов Арена» в память о Понедельнике, а также именовать одну из улиц в его честь.

Губерниев заявил, что гол нападающего в финале первого континентального первенства в истории сравним по значимости с первым полетом человека в космос.

Напомним, что в составе сборной СССР Понедельник дебютировал в 1960 году в матче против Польши (3:1), в котором оформил хет-трик. Он принял участие в 29 встречах и забил 20 мячей.

В финале первого в истории чемпионата Европы 1960 года против команды Югославии форвард забил мяч на 113-й минуте и принес сборной СССР победу со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике.