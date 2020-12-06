Форвард «Зенита» Азмун вышел в лидеры бомбардирской гонки РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун стал лидером бомбардирской гонки Российской премьер-лиги (РПЛ).

Форвард записал на свой лицевой счет три мяча в матче 17-го тура против екатеринбургского «Урала», тем самым доведя общее число голов в нынешнем сезоне до девяти.

Напомним, что вторую строчку делят нападающие московского «Спартака» Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, а также одноклубник Азмуна Артем Дзюба, на счету которых по восемь мячей.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла сравнил чемпионат России с чемпионатом Франции.