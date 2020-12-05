Умер чемпион Европы — 1960 Виктор Понедельник

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет. Об это сообщила дочь экс-футболиста Анастасия Понедельник на своей странице в Facebook.

«Папочка, покойся с миром», — написала она.

Понедельник выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА, а также московские клубы ЦСКА и «Спартак».

В составе сборной СССР Понедельник принял участие в 29 матчах, в которых забил 20 голов. В финале чемпионата Европы 1960 года против команды Югославии он забил мяч в дополнительное время и принес сборной СССР победу со счетом 2:1.