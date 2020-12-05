Гендиректор «Спартака» подтвердил интерес «Рубина» к Урунову
Антон Борисов
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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что казанский «Рубин» заинтересован в трансфере полузащитника красно-белых Остона Урунова.
«Прислал ли «Рубин» оффер по Урунову? Да», — цитирует Газизова «Чемпионат.com».
Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах, в которых забил один мяч.
Ранее сообщалось, что «Рубин» отправил запрос по трансферу Урунова.