Гендиректор «Спартака» подтвердил интерес «Рубина» к Урунову

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что казанский «Рубин» заинтересован в трансфере полузащитника красно-белых Остона Урунова.

«Прислал ли «Рубин» оффер по Урунову? Да», — цитирует Газизова «Чемпионат.com».

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Рубин» отправил запрос по трансферу Урунова.