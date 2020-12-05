Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира
Василий Учаев
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Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Спортсменки прошли дистанцию за 1 час 12 минут 44,5 секунд, потратив восемь дополнительных патронов. Второе место заняла команда Франции (+9,6; 0+9). Третьими к финишу пришли представительницы Германии (+43,9; 0+12).
Сборная России, в составе которой выступили Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла четвертое место (+2.31,3; 2+11).
Ранее сборная России по биатлону определилась с составом на мужскую эстафету.
Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Контиолахти
Эстафета. 4х6 км
1. Швеция – 1:12.44,5 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
2. Франция – +9,6 (0+9)
3. Германия – +43,9 (0+12)
4. Россия – +2.31,3 (2+11).