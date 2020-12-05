Валиева выиграла короткую программу на этапе КР и превзошла рекорд Косторной

Камила Валиева лидирует после короткой программы на пятом этапе Кубка России, который проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

За свое выступление спортсменка получила 86,20 балла, превзойдя мировой рекорд чемпионки Европы Алены Косторной (85,45 балла). Однако это достижение не будет засчитано, так как Кубок России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

На втором месте идет Ксения Цибинова (67,59), третью строчку занимает Анастасия Тараканова (64,18).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Произвольные программы фигуристки представят 6 декабря.

Ранее сообщалось, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на пятом этапе Кубка России.

Фигурное катание. Кубок России. 5-й этап. Москва

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) – 86,20

2. Ксения Цибинова (Москва) – 67,59

3. Анастасия Тараканова (Москва) – 64,18