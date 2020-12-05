«Зенит» и «Урал» объявили составы на матч РПЛ
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал» определились с составами на матч 17-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.
Стартовый состав «Урала»: Помазун, Рыков, Кулаков, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.
Встреча между «Зенитом» и «Уралом» пройдет в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не планирует увольнять главного тренера Сергея Семака.