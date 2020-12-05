Швед Самуэльссон выиграл пасьют, россияне не попали в топ-20
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Спортсмен показал время 32 минуты 26,7 секунды, допустив один промах. Вторым стал француз Фабьен Клод (+15,8; 3), третье место занял представитель Норвегии Йоханнес Бе (+19,5; 3).
Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, который финишировал на 21-м месте (+1.43,4; 2).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на женскую эстафету в Контиолахти.
Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Контиолахти
Гонка преследования. 12,5 км
1. Себастиан Самуэльссон (Норвегия) — 32.26,7 (1 промах)
2. Фабьен Клод (Франция) — +15,8 (3)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) — +19,5 (3)...
21. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.43,4 (2).