Игрок «Спартака» Кокорин получил травму
Андрей Черников
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Игрок московского «Спартака» Александр Кокорин получил травму, сообщает Twitter красно-белых.
Отмечается, что в середине следующей недели форвард вернется в общую группу.
В текущем сезоне Кокорин провел десять матчей, забив два мяча.
Ранее стали известны стартовые составы на матч «Спартак» — «Тамбов».
Наш состав на #СпартакТамбов ��— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 5, 2020
⚠️ Александр Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в игре с «Ротором» и пропустит матч с «Тамбовом». Но в середине следующей недели планируется возвращение Саши в общую группу