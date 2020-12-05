Игрок «Спартака» Кокорин получил травму

Игрок московского «Спартака» Александр Кокорин получил травму, сообщает Twitter красно-белых.

Отмечается, что в середине следующей недели форвард вернется в общую группу.



В текущем сезоне Кокорин провел десять матчей, забив два мяча.



Ранее стали известны стартовые составы на матч «Спартак» — «Тамбов».