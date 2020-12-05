Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» — «Тамбов»
Андрей Черников
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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Тамбовом».
«Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Жиго, Бакаев, Понсе, Ларссон, Джикия, Айртон, Крал, Умяров.
«Тамбов»: Рыжиков, Меренчуков, Чичерин, Гигашвили, Тилль, Онугха, Карапетян, Ароян, Володько, Карасев, Кабахидзе.
Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Айртон оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне.