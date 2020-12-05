Губерниев прокомментировал конфликт корреспондента Занина и биатлонистки Павловой

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт корреспондента Павла Занина и биатлонистки Евгении Павловой.

Напомним, Павлова в интервью сказала, что ей некомфортно в команде. Позже выяснилось, что она имела в виду, что ей некомфортно стрелять и бежать.

«Проклятый Занин! Евгения совсем иное говорила», — написал Губерниев под постом спортсменки в Instagram.



Ранее Занин рассказал, что биатлонистка Павлова писала ему неприятные вещи.