Шлеменко не верит, что Харитонову предлагали бой с Тайсоном

Российский боец Александр Шлеменко заявил, что не верит в то, что Сергею Харитонову предлагали поединок с боксером Майком Тайсоном, передает «Чемпионат.com».

«У меня большие сомнения, что Харитонову предлагали бой с Тайсоном. Конечно, могу ошибаться. Тайсон и Сергей — это небо и земля по медийности. При всем уважении к Сергею», — сказал Шлеменко.

Также Шлеменко отметил, что в последнее время Харитонов о многом заявлял, но его слова выглядели неправдоподобно.



Ранее Харитонов прокомментировал конфликт с Адамом Яндиевым.