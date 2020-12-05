Шлеменко не верит, что Харитонову предлагали бой с Тайсоном
Андрей Черников
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Российский боец Александр Шлеменко заявил, что не верит в то, что Сергею Харитонову предлагали поединок с боксером Майком Тайсоном, передает «Чемпионат.com».
«У меня большие сомнения, что Харитонову предлагали бой с Тайсоном. Конечно, могу ошибаться. Тайсон и Сергей — это небо и земля по медийности. При всем уважении к Сергею», — сказал Шлеменко.
Также Шлеменко отметил, что в последнее время Харитонов о многом заявлял, но его слова выглядели неправдоподобно.
Ранее Харитонов прокомментировал конфликт с Адамом Яндиевым.