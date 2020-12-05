В Госдуме прокомментировали подписание Трампом «закона Родченкова»
Андрей Черников
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Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировали подписание президентом США Дональдом Трампом «закона Родченкова», передает ТАСС.
«Акт Родченкова» — еще один пример экстерриториального права США. Россия никогда не согласится с подобным подходом», — сказал Слуцкий.
Также Слуцкий отметил, что «закон Родченкова» может стать для Вашингтона инструментом манипуляции и политизации в мировом спорте.
Напомним, что «закон Родченкова» позволяет осуществлять уголовные преследования правоохранительными органами США иностранных спортсменов, причастных к схемам системного нарушения антидопинговых правил.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал «закон Родченкова».