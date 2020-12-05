Стали известны составы на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин»
Андрей Черников
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином».
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Лисакович, Камано, Чорлука, Мурило, Миранчук, Мухин.
«Рубин»: Медведев, Зотов, Меркулов, Бегич, Абильдгор, Хван, Игнатьев, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров.
Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
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