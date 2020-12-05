Матыцин прокомментировал разгромное поражение сборной России от Сербии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал разгромное поражение сборной России по футболу от Сербии в матче Лиги наций.

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:5.

«Как нормальный человек, гражданин России, мягко говоря, расстроился. Все сообщество болельщиков в шоке. Много негативных эффектов. Социальный эффект наиболее ощутим в обществе», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна».



Ранее Матыцин раскритиковал «закон Родченкова».