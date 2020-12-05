Матыцин высказался о скандальном интервью Черчесова
Андрей Черников
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о скандальном интервью тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Напомним, в эфире «Матч ТВ» специалист раскритиковал некоторых футболистов национальной команды.
«Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна».
Ранее Матыцин раскритиковал «закон Родченкова».