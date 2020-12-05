Кержаков прокомментировал слова Черчесова о Чалове

Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова об игроке московского ЦСКА Федоре Чалове, передает «СЭ» .

Напомним, специалист сказал, что «бездарный» Антон Заболотный лучше, чем «талантливый» Федор Чалов.

«Только главный тренер вправе решать, кого вызывать в сборную, а кого — нет», — сказал Кержаков.

Также он отметил, что Чалову не хватает стабильности.



Ранее Станислав Черчесов назвал имя лучшего молодого футболиста России.